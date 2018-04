Polistena. Ritorna il Piedibus, venerdì cerimonia inaugurale

Polistena (Reggio Calabria). L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’istituzione scolastica Brogna-Salvemini, mette a disposizione dei genitori e degli alunni frequentanti la scuola primaria del plesso scolastico “Trieste”, il servizio Piedibus. Da lunedì 16 aprile e fino a chiusura dell’anno scolastico, gli operatori comunali del servizio civile nazionale, cureranno lo svolgimento dell’iniziativa, accompagnando i bimbi a scuola all’ingresso ed all’uscita, iniziativa che in passato è stata già sperimentata con successo. In particolare, il Piedibus di Polistena è stato oggetto, qualche anno fa, di studi universitari di giovani che si sono occupati di ambiente e mobilità sostenibile.

L’obiettivo del Piedibus di Polistena è proprio quello di favorire la mobilità sostenibile ed evitare imbottigliamenti, colonne di traffico nel centro urbano, abituando al contempo i bambini fin da piccoli ad interagire e vivere negli spazi urbani collettivi. Il Piedibus infatti, oltre che decongestionare i flussi veicolari nelle ore di ingresso e di uscita degli alunni, rappresenta uno strumento per l’educazione ambientale che incide positivamente sul benessere psico-fisico dei bambini, sulla loro coesione sociale per la formazione di una coscienza civica. Le “linee” del Piedibus saranno due: la linea A con punto di raccolta in via Santa Marina per i bambini che entrano a scuola dalla Via Trieste, la linea B con punto di raccolta dal Parco della Liberazione (lato Trinità) per gli alunni che fanno ingresso a scuola da via Fiume.

Gli orari del Piedibus, sono stabiliti dalle ore 7.45 alle ore 8.20 all’entrata, ed all’uscita secondo gli orari vigenti (12.45 tutti i giorni eccetto il sabato, 13.15 mar-ven). La cerimonia inaugurale sarà svolta venerdì alle ore 10,30 presso la fermata della Linea A in via Santa Marina.