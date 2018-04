Al Circolo del tennis Polimeni il 1° Memorial Lucia Di Lorenzo

Reggio Calabria. Domani presso il “Circolo del tennis Rocco Polimeni” si terrà, grazie anche alla sensibilità dimostrata dal presidente Igino Postorino e soci, il “1° Memorial Lucia Di Lorenzo” (in foto) dedicato ad una giovane reggina scomparsa prematuramente a causa di una malattia che nel giro di poco tempo l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. L’ultimo periodo, sempre solare e con il sorriso sulle labbra fino a quando le forze le hanno permesso di farlo, Lucia le trascorse nelle stanze della valente struttura dell’Hospice, un complesso sanitario diretto dal dottor Vincenzo Trapani Lombardo, che accoglie i malati con gravi patologie nel rispetto della loro dignità. Per sottolineare la professionalità medico-scientifica, l’ospitalità ma soprattutto il rapporto umano dimostrato e profuso da tutti gli operatori a favore dei malati ed anche dei loro parenti, i fratelli hanno deciso, nel ricordo della sorella Lucia, di organizzare un’intera giornata all’insegna dello sport e del benessere fisico per raccogliere fondi che saranno devoluti all’Hospice. Promotrice dell’evento l’instancabile istruttrice di Fitness Angelita Racco, già amica ed insegnante di Lucia, che ha portato avanti l’iniziativa insieme ai fratelli della giovane scomparsa. Il ricco programma della giornata di sabato 14 aprile avrà inizio dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00 e prevede tante attività motorie che vanno dallo spinning alle posture corrette da tenere nello svolgere le attività fisiche. Una bella giornata dunque ricca di contenuti morali da trascorrere all’insegna del sorriso come avrebbe voluto Lucia per raggiungere un fine nobile ricordando l’immancabile ironia e l’indimenticabile allegria che solo lei sapeva trasmettere a chi ne aveva veramente bisogno.