All’Università Mediterranea il workshop internazionale sulle reti wireless 5G

Reggio Calabria. Il 16 e il 17 aprile 2018 avrà luogo, presso il Dipartimento DIIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il workshop internazionale “IEEE Broadcast Technology Society Young Professionals Workshop 2018” dal titolo “The Convergence of Broadcasting and 5G Enabling Technologies”. L’evento è organizzato dal prof. Giuseppe Araniti (Università Mediterranea), Vice-Chair del IEEE BTS – Italy Chapter e dal prof. Wout Joseph (Ghent University, Ghent, Belgium), Young Professionals Committee Chair. Il workshop, interamente in lingua inglese, è sponsorizzato dall’Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), una delle più rinomate associazioni internazionali di scienziati professionisti con l’obiettivo della promozione delle scienze tecnologiche. Il Workshop, della durata di due giornate, prevede un ciclo di lezioni, tenute da 10 Keynote Speaker di chiara fama internazionale operanti nell’area delle Telecomunicazioni. Ognuno di loro terrà una lezione di 45 minuti con l’obiettivo di presentare lo stato dell’arte nell’ambito delle tematiche di interesse del Workshop e i recenti avanzamenti scientifici nel campo delle reti di telecomunicazione di quinta generazione (5G) e delle comunicazioni broadcast. Gli speaker provengono da otto differenti Università europee (Bruxelles, Gand, Bilbao, Dublino, Londra, Valencia, Dresda, Brunswick), con la maggior parte delle quali sono in atto collaborazioni con i ricercatori del dipartimento DIIES che operano nel settore delle Telecomunicazioni. I partecipanti all’evento avranno la possibilità di prendere parte a stimolanti confronti tra studiosi del settore, ottenere suggerimenti sulle attività da loro svolte e avviare future collaborazioni di ricerca. Le lezioni verteranno principalmente sui principi di funzionamento delle reti wireless 5G, con particolare attenzione alla descrizione delle comunicazioni broadcast/multicast nelle reti cellulari e degli emergenti concetti di Internet degli oggetti (IoT), comunicazioni veicolari (V2X), servizi multimediali di nuova generazione. Durante il corso delle lezioni verranno anche affrontate problematiche di convergenza dei sistemi broadcast verso le reti cellulari, di networking e di gestione delle risorse radio. Il Workshop si rivolge a ricercatori, studenti, ed esperti nel settore dell’Ingegneria delle Telecomunicazioni. Si prevede la partecipazione di oltre cento persone, tra studenti, ricercatori e professionisti del settore.