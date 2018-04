Gli auguri di Mauro D’Acri alla nuova giunta regionale

Catanzaro. Il consigliere regionale, delegato del presidente della Regione Mario Oliverio per l’agricoltura, Mauro D’Acri, si complimenta per la nomina della nuova Giunta regionale. “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a tutta la squadra del presidente della Regione Mario Oliverio ufficializzata oggi pomeriggio. Sono sicuro che i nuovi qualificati assessori: Maria Francesca Corigliano, Mariateresa Fragomeni e Angela Robbe, insieme Francesco Russo, al quale è stata affidata anche la vicepresidenza, Antonella Rizzo, Roberto Musmanno e Franco Rossi sapranno mettere le loro competenze e le loro capacità al servizio della Calabria.

Complimenti al presidente Oliverio per la qualità delle scelte di donne e uomini così autorevoli e prestigiosi”.