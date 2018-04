Obesità infantile, il progetto del Rotary Club di Locri

Locri (Reggio Calabria). Grande successo di partecipazione e di gradimento ha riscosso il progetto organizzato e messo in atto del Rotary di Locri sul tema della prevenzione dell’obesità infantile, presso l’Istituto tecnico comprensivo di Roccella Jonica e concluso nel Convento dei Minimi l’ 11 di aprile con la premiazione finale di tutti i bambini partecipanti. L’iniziativa promossa dal Presidente 2017-2018 Dr. Francesco Asprea, ha visto impegnati il Maestro e campione mondiale di arti marziali Vincenzo Ursino, leader del progetto e responsabile del modulo dedicato all’attività sportiva, ed il responsabile del servizio di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, esperto di nutrizione, Dr. Giuseppe Mirarchi per la parte medico-nutrizionale.

I due moduli avviati nel mese di marzo hanno consentito ai bambini, di prendere piena consapevolezza di una migliore fruibilità delle funzioni motorie-cognitive del proprio corpo con esercizi specificamente mirati, in un clima di gioco e divertimento. Con il modulo dedicato alla cura dei sani principi dietetici e delle buone abitudini alimentari, i bambini hanno potuto rafforzare ed integrare le loro conoscenze nel perfezionare il rapporto con il cibo, sempre più necessario per agire preventivamente sulle principali cause di obesità infantile, prendendo atto che ciò contribuirà ad avere in futuro adulti con minori rischi per malattie metaboliche e cardiovascolari. Il programma operativo ha beneficiato della collaborazione degli insegnanti Fortunata Scali, Elena Frajia, Graziella Maiolo, Liliana Errigo e Beatrice Ursino (referente per la scuola) con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Giuliana Fiaschè, ed ha impegnato gli alunni ogni mercoledi mattina concludendosi a scuola con la festa dello sport la mattina dell’11 aprile, insieme anche a tutti i genitori dei ragazzi.

La serata dell’ 11 scorso, nella grande del Convento dei Minimi di Roccella, ha sancito il successo di questo progetto con la premiazione dei pimpanti e gioiosi bambini attorniati dalla grandissima partecipazione, di genitori, insegnanti e gente comune, i quali durante la convivialità del buffet, nei tanti momenti di interlocuzione con gli amici rotariani hanno espresso l’unanime apprezzamento dei presenti.