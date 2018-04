Anassilaos. Incontro con Antonio Maurizio Loiacono, autore del saggio “Storia degli Arabi in Calabria”

Reggio Calabria. Promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la casa editrice Città del Sole, si terrà domenica 15 aprile alle ore 17.30 presso lo Spazio Open di Via filippini (salita tapis roulant) l’ incontro con Antonio Maurizio Loiacono autore di un pregevole saggio dedicato alla “Storia degli Arabi in Calabria” che arricchisce la conoscenza di un momento, breve ma intenso, fin qui forse troppo trascurato, che ha registrato la presenza araba nella nostra Regione e a Reggio Calabria, avamposto bizantino, più volte conquistata, anche se per brevi periodi. Converseranno con l’autore Mauro Destefano e Pietro Cutrupi.

Giungendo sulla terraferma ora come conquistatori e mercanti, ora come prigionieri e profughi, gli Arabi entrano nel tessuto sociale ed economico della Calabria già dal IX secolo portando merci, tecniche e conoscenze nuove, alcune delle quali segneranno in modo decisivo la struttura sociale e produttiva. Fino alla seconda metà dell’XI secolo, quando la Calabria viene occupata dai Normanni, essa si presenta come terra di confine, cerniera tra nord cristiano e sud arabo-musulmano, tra est bizantino e ovest andaluso e maghrebino, punto focale di contatti e attriti tra le varie potenze del Mediterraneo, rispecchiandone pienamente ogni tensione geopolitica, sociale e religiosa.

Nuove chiavi interpretative – dovute all’attuale rilancio degli studi in questo settore – e uno studio approfondito delle fonti consentono finalmente di restituire una immagine vivida e precisa del disegno di conquista degli Arabi, dei loro insediamenti in Calabria e di come questa regione sia stata terreno di epiche battaglie, audaci alleanze, intrighi di palazzo e importanti momenti di convivenza con le comunità musulmane. La koiné mediterranea trova qui un terreno d’espressione vivace e interessante, in grado di fornire numerosi spunti sui processi attraverso i quali i popoli si sono incontrati e influenzati vicendevolmente, realizzando prestiti e influenze nei più vari ambiti culturali.