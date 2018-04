Nuova giunta regionale. Il plauso della consigliera di parità Tonia Stumpo

Reggio Calabria. La consigliera regionale di Parità Tonia Stumpo esprime la sua soddisfazione per la composizione della nuova Giunta. “Apprezzo come consigliera di parità l’impianto della nuova Giunta regionale del presidente Mario Oliverio con la presenza di quattro donne (quattro su otto compreso il presidente). Si segna un passo importante verso la conquista della democrazia paritaria anche qui Calabria.

È oramai maturo il tempo – sottolinea la Stumpo – per l’adozione della legge regionale sulla rappresentanza paritaria anche per il parlamento calabrese. Legge, sulla cui adozione sono da tempo impegnata. Esprimo compiacimento sui nomi e fiducia sul lavoro che con queste donne sicuramente riusciremo a fare insieme, nell’affermazione della parità di genere che può deve realizzarsi anche nella nostra regione”.