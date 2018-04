Motta San Giovanni. Si è conclusa la prima tappa de “La via dei borghi”

Motta San Giovanni (Reggio Calabria). Ottimo l’avvio del progetto La via dei Borghi con la sua prima tappa alla scoperta del territorio del comune di Motta San Giovanni. Grande la partecipazione di curiosi provenienti da ogni angolo della provincia e anche oltre, che non si sono fatti fermare dalle incerte condizioni meteo a dimostrazione del fatto che la sete di conoscenza è realmente una motivazione forte anche alle nostre latitudini.

Dopo il raduno il serpentone dei partecipanti ha conquistato il punto di partenza del trekking dove le associazioni promotrici, Kalabria Experience, Il Giradino di Morgana che si sono avvalsi della preziosissima collaborazione della Pro Loco del comune di Motta san Giovanni, hanno dato il benvenuto e presentato l’escrusione prima di cedere la parola al delegato della giunta comunale Mottese Domenico Cogliandro che si è detto contento dell’iniziativa e del percorso intrapreso alla scoperta delle ricchezze del territorio di Motta San Giovanni.

Il percorso è stato intervallato dalle letture del diario di Edward Lear che hanno permesso ai curiosi di immedesimarsi nel pensiero di questo viaggiatore inglese che tra il 29 ed il 30 luglio 1847 ha attraversato lo stesso territorio interessato dalla prima tappa de La via dei borghi. L’arrivo al castello è stato preceduto dall’introduzione storica prima di Francesco Manti e poi del prof. Saverio Verduci che ha accompagnato i tanti visitatori nei secoli di storia del castello di Santo Niceto e del territorio di Motta e Lazzaro. Molto significativo anche l’intervento della prof. Anna Rita Mazzitelli che a quattro mani con il prof. Verduci hanno dato alle stampe un libro di approfondimento proprio sulla figura di Lear dal titolo “Edward Lear tra Motta San Giovanni e la Bovesia, la storia del grand tour nella Calabria meridionale”.

Nel pomeriggio l’escursione è poi continuata presso l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro dove ancora il prof. Verduci ha esposto, coinvolgendo, la storia dei tanti reperti custoditi che attestano la grande importanza che il terrirorio Mottese nei secoli ha sempre mantenuto. L’escrusione, si è ormai conclusa ma è ancora possibile partecipare al contest fotografico conneso alla prima tappa del progetto in collaboragione con IG_CALABRIA condividendo su Instagram le foto con l’hashtag #IG_MottaSanGiovanni.

Il ringraziamento degli organizzatori è andato poi a tutte quelle realtà che hanno decretato il successo di questo percorso tra i paesaggi e la storia del territorio attraversato,in primis la Pro Loco di Motta San Giovanni che da subito ha accettato di far parte del progetto e al prof. Saverio Verduci che ha saputo affascinare con i suoi racconti puntuali i tanti curiosi e poi ancora tutti gli altri partner dell’iniziativa come Iuntamu, 0964.biz e Photo Three. Prossimo appuntamento nel cuore dell’Area Grecanica alla scoperta di Amendolea e Gallicianò.