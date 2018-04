Reggio Calabria. Lunedì 23 il San Giorgio d’oro al Teatro Cilea

Reggio Calabria. L’amministrazione comunale di Reggio Calabria si appresta a celebrare il San Giorgio d’oro, la più alta benemerenza cittadina, conferita dal Primo cittadino a quanti mediante la propria testimonianza di vita e professionale onorano la città contribuendo alla crescita economica sociale e culturale del territorio.

Dal suo insediamento l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha inteso dare nuovo vigore al San Giorgio, facendolo diventare occasione di condivisione, aggregazione e festa attorno alle migliori energie positive del territorio.

Proprio per questo per il terzo anno consecutivo la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti si terrà presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, che lunedì 23 aprile dalle ore 9,30 aprirà le sue porte alla cittadinanza tutta.

E mai come quest’anno i reggini sono invitati a prendere parte all’evento per stringersi attorno ai nostri “moderni cavalieri” che tutelano la città di Reggio sprigionando le energie positive che derivano dalle loro meritorie opere e attingendo loro stessi alle forze positive del territorio, facendosi forti di quella stessa energia che condusse, secondo la leggenda San Giorgio vittorioso sul drago.

Lunedì 23 aprile, dalle ore 9,30il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria attende il sindaco Giuseppe Falcomatà con l’amministrazione comunale e i premiati.

Ma quest’anno qualche novità che riguarda la corposa macchina organizzativa che si muove attorno all’evento. Spazio ai giovani che coltivano le arti e la musica con uno spazio da loro animato e dedicato, momenti musicali e artistici accompagneranno i sangiorgini.

L’evento sarà trasmesso in diretta radiofonica da radio Antenna Febea, (fm 100.3/6 107 e su www.antennafebea.it) media partner dell’edizione 2018.