Tutto pronto per la Corrireggio 2018, domani la presentazione

Reggio Calabria. La Corrireggio, popolare evento organizzato da Legambiente Reggio Calabria insieme a tante altre realtà associative culturali e sportive cittadine, giunge in questo 2018 alla 36a edizione. Dopo gli eventi che nei giorni scorsi ne hanno costituito l’anteprima, da “Aspettando Corrireggio: settegiorni di plastica”, avvio della settimana di gara ecologica di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata da parte della Consulta degli Studenti del Liceo Classico “Tommaso Campanella”, al plogging di primavera “Corri, divertiti e ripulisci la città”, organizzata come Coordinamento Ambiente domenica scorsa, per finire al “Protocollo per un futuro pulito”, sottoscritto tra Enti e Associazioni per iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Alighieri-Radice” di Catona-Arghillà, ora si entra nel vivo del programma.

Una settimana di iniziative di carattere sportivo, di sensibilizzazione ecologica, di riflessione e di iniziativa collettiva sui problemi e sulla qualità del vivere urbano precederà, in un crescendo intenso, l’attesissima Corrireggio, corsa podistica per tutti, evento clou, che si svolgerà come sempre il 25 aprile. Il tema conduttore, il programma con gli appuntamenti e le novità di Corrireggio 2018 saranno illustrati domani, mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 11, presso la Biblioteca di Palazzo “C. Alvaro” sede della Città Metropolitana in Piazza Italia a Reggio Calabria.