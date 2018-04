Catanzaro. Zecchino d’argento, tutti i bimbi sul palco del Comunale in occasione della Festa della Mamma

Catanzaro. I bambini e la musica uniti insieme per un’iniziativa speciale: lo Zecchino d’Argento. L’evento è stato presentato nel foyer del Cinema Teatro Comunale da Francesco Passafaro che ha ricordato come il Comunale si avvicini al primo compleanno del suo nuovo corso e questa iniziativa rappresenti la ciliegina sulla torta e l’intenzione di dedicarsi sempre più alle famiglie e ai piccoli. L’idea dello Zecchino d’Argento nasce da un’intuizione del Presidente Onorario del Comunale, Paolo Abramo: «La fonte d’ispirazione è stato proprio lo Zecchino d’Oro, il Festival della Canzone del Bambino, divenuto patrimonio culturale italiano. Seguendo questo stile, daremo la

possibilità ai bimbi del territorio di cantare su un palco importante, per mettersi alla prova, per stimolare il senso di lealtà e amicizia e, ovviamente, entusiasmare i genitori nel vedere i propri figli esprimersi con gioia, leggerezza e libertà. Niente è stato lasciato al caso, come la data dell’evento, 13 maggio, giorno della Festa della Mamma, e come la designazione del presidente della giuria. Ho fortemente voluto il M° Antonietta Santacroce per le sue conoscenze e la sua esperienza».

«Sono molto felice – ha affermato Santacroce, musicista, direttore di area artistica del Teatro Politeama e direttore artistico del Festival d’Autunno – di essere stata coinvolta in questo progetto. Sarà una grande emozione per noi ma, in particolar modo, per tutti i bambini. Come presidente della giuria, pur trattandosi di una gara canora amatoriale, ho voluto garantire un profilo di alto livello, scegliendo personalmente i componenti che mi affiancheranno in questa entusiasmante esperienza».

La giuria sarà composta dal M° Roberto Nadiani, tenore e direttore del coro Aurorae; il cantautore e direttore artistico Antonio Pascuzzo; il M° Rosario Raffaele, anche compositore; le giornaliste Carmen Loiacono e Maria Primerano, esperte di musica e spettacolo.

Presente alla conferenza stampa di presentazione anche il M° Nadiani: «Non sempre accade di essere coinvolti in manifestazioni così serie e di qualità. Non mi aspetto la perfezione tecnica dai bambini ma mi baserò sulle emozioni che mi trasmetteranno».

I bimbi avranno diritto ad una master class individuale che si terrà durante la settimana precedente al concorso.

In base al regolamento diffuso: la partecipazione è gratuita, riservata ai bambini tra i 3 e i 10 anni di età e prevede l’esecuzione di una canzone del repertorio dello Zecchino d’Oro. La richiesta dovrà pervenire entro il 2 maggio tramite la mail [email protected], indicando nome ed età del bambino, la canzone scelta e un recapito telefonico e saranno ammesse solo le prime 12 adesioni.

L’esibizione e la designazione dei vincitori, ai quali verranno assegnati dei premi, avverrà al Comunale, alle ore 18 di domenica 13 maggio, Festa della Mamma.