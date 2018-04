Coldiretti. Il presidente Molinaro: “PECCO luogo di cultura, consumo e promozione del vero cibo Made in Calabria”

Catanzaro. L’inaugurazione di PECCO (Piazza Etica Calabria Contadina) “servizio ristorazione” alla Cittadella Regionale alla presenza del Presidente della Regione Mario Oliverio ha confermato l’unanime apprezzamento per la splendida iniziativa che coniuga territorio, identità e distintività attraverso il racconto di ogni singolo prodotto agricolo e agroalimentare. A tutto tondo, si esaltano le qualità del vero cibo “made in Calabria” da degustare e acquistare che significa la valorizzazione della filiera corta dei prodotti a km zero.

Il presidente Oliverio ha ringraziato l’azienda Ristorart e Campagna Amica-Coldiretti per il progetto PECCO e per aver costruito questa realtà di eccellenza che farà da apripista. Infatti, ha comunicato l’impegno della Regione a produrre atti formali per favorire la presenza dei prodotti agricoli calabresi in tutte le mense pubbliche. “Questo è un impegno importante, per Molinaro presidente di Coldiretti Calabria, al quale ricorda, siamo giunti anche partendo dalla L.R. di iniziativa popolare promossa da Coldiretti n. 29/2008 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” .

Stamane -continua – si è colta nei numerosi presenti ma soprattutto nelle aziende agricole, una grande emozione e orgoglio perché ha visto la luce una progetto che fa emergere la Calabria positiva e si concretizza una strategia utile per rafforzare i consumi del cibo a km zero coniugandolo ai temi della qualità dei consumi, eticità, stili di vita, dell’ambiente e del territorio”.

Il Presidente Oliverio ha voluto rimarcare altresì l’immenso valore culturale e di visione strategica di una Calabria agricola di qualità e km zero nel cibo. Il taglio del nastro di oggi – conclude Molinaro – è una ulteriore tappa significativa della rete di Campagna Amica che continua a crescere nella nostra regione”.