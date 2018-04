“Quest’uomo ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore”: Falcomatà cita Buffon e multa un cittadino poco civico

Reggio Calabria. “Quest’uomo ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore” (cit.) Fortunatamente è stato identificato e sarà multato. Dopo essersela presa con i “lordazzi” il sindaco Giuseppe Falcomatà ritorna in campo, sul suo profilo Facebook, e stavolta cita Buffon ma è lui a fischiare un fallo da rigore a un cittadino poco “civico” che è stato ripreso a buttare per strada un sacco di spazzatura. Chi getta la spazzatura per strada stupra la città? Meglio non chiederlo a Maurizio Crozza.