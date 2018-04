Bando dote lavoro e inclusione attiva. Aggiornato l’elenco dei soggetti accreditati

Catanzaro. In relazione al Bando dote lavoro e inclusione attiva, con decreto dirigenziale n. 3347 del 13/04/2018 il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei Soggetti Accreditati alla rete regionale dei servizi per il lavoro e per le politiche attive del lavoro, le cui domande, integrazioni, rinunce e/o variazioni sono state presentate nel periodo intercorrente tra il 14/02/2018 ed il 10/04/2018.

L’elenco risulta aggiornato e definito a seguito dell’istruttoria e della valutazione effettuata dall’unità operativa competente, sulla scorta delle autocertificazioni presentate e della documentazione prodotta dai suddetti soggetti. Sul portale Calabria Europa è disponibile l’elenco dei Soggetti Accreditati aggiornato.

Link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/327/index.html