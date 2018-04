“Buenos Aires celebra la Calabria”, Oliverio all’incontro più importante dei calabresi in Sudamerica

Catanzaro. Il presidente della Regione Mario Oliverio, raccogliendo l’invito della Federazione delle associazioni calabresi in Argentina (FacA), sarà presente alla 9º edizione della manifestazione “Buenos Aires celebra la Calabria”, l’incontro più importante dei calabresi in Sudamerica che si svolgerà domenica 22 aprile. C’è grande attesa in Argentina per questa edizione della kermesse perché dopo 16 anni vedrà la partecipazione di un Presidente della Regione Calabria.

Oliverio sarà accompagnato dal consigliere regionale Orlandino Greco. La visita della delegazione regionale sarà occasione di molteplici incontri istituzionali con autorità locali e nazionali tra cui il ministro del turismo Gustovo Santos, con il quale già da qualche mese sono in corso interlocuzioni finalizzate all’avvio di un progetto a sostegno del turismo genealogico, i Governatori della città e della provincia di Buenos Aires. L’Ambasciata Italiana a Buenos Aires ha anche avviato le procedure finalizzate all’incontro del presidente Oliverio con l’omologo della Nazione Mauricio Macri, anche lui di origini calabresi.

La manifestazione di carattere socio culturale, è organizzata dal Governo della Cittá di Buenos Aires nella storica Piazza di Maggio. Lo scorso anno l’evento ha visto la partecipazione di oltre 40 associazioni e circoli calabresi e e la presenza di circa 30 mila persone. Oltre 60 gli stand che saranno allestiti e che caratterizzeranno la cultura, la gastronomia, ed il turismo in Calabria a cura delle associazioni dei calabresi in Argentina in collaborazione con l’Ente nazionale del turismo Italiano (Enit), Sono previste anche attività di intrattenimento artistico con esibizioni di gruppi musicali calabresi residenti in Argentina. Oltre 400 mila i calabresi che risultano iscritti all’anagrafe italiana residenti all’estero.

Tra le diverse attività programmate: l’inaugurazione del monumento alla “Famiglia Calabrese” nel comune di San Isidro, dove sarà presente il sindaco, Gustavo Posse; la visita alla scuola italo calabrese Bivongese nella città di La Plata (frequentata da oltre 600 allievi di origine calabrese); incontri con dirigenti della communità calabrese, imprenditori e politici di origine calabresi; conferenza di presentazione agli operatori argentini dell’offerta turistica regionale dove si parlerà anche di dieta mediterranea.