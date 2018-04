Forza Italia. Siclari plaude alla nomina di Nuccio Pizzimenti nel Coordinamento provinciale Enti Locali

Reggio Calabria. Il senatore Marco Siclari plaude alla volontà espressa dal Responsabile Enti locali di Forza Italia, per l’ambito territoriale della Provincia di Reggio Calabria Nino Foti, di nominare l’imprenditore e amico Nuccio Pizzimenti come componente del Coordinamento Provinciale Enti Locali di Forza Italia con l’incarico di curare i rapporti istituzionali con il neo Gruppo Consiliare Metropolitano di F.I. della Città Metropolitana di Reggio Calabria. «Nuccio è da sempre un uomo di partito che ha sostenuto fortemente la mia candidatura e il partito di Forza Italia – ha dichiarato il senatore Siclari – e per questo sono soddisfatto di questo incarico che concretizza la volontà di fare squadra e di lavorare in sinergia per far prosperare il paese. Sono sicuro che sarà l’inizio di un percorso importante e che sarà condiviso con tanti altri uomini di partito e rappresentanti della società civile, e che Nuccio saprà essere un ottimo riferimento per il territorio. A Nuccio va un sincero in bocca al lupo nella consapevolezza che saprà svolgere al meglio il compito assegnatogli».