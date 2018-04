Parte il camion solidale, da Reggio Calabria al Sahara

Reggio Calabria. Il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino invita a prendere parte all’avvio del “Tour de Tunis”, il decimo raid del deserto che parte da Reggio Calabria e tocca la città di Douz, anticamera del Sahara. L’ iniziativa è collegata ad un intento benefico: una raccolta di fondi e beni a favore dei bambini della scuola elementare di Douz in Tunisia.

Il Comune di Reggio Calabria ha conferito il patrocinio all’iniziativa in collaborazione con il consolato di Tunisia in Napoli.

La realizzazione dell’evento è stata preceduta da incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi a Palazzo San Giorgio e che hanno visto l’interlocuzione del sindaco Giuseppe Falcomatà e del Presidente Delfino con i rappresentanti del consolato tunisino di Napoli. L’appuntamento è fissato a Piazza Italia, all’ingresso di Palazzo San Giorgio, per domani, venerdì 20 aprile alle ore 12,30, per assistere alla partenza del camion solidale che porterà beni di prima necessità alla popolazione tunisina.