Voucher Master Universitari. Domande on line fino al 27 aprile sul portale CalabriaEuropa

Catanzaro. C’è tempo fino alle ore 12 del 27 aprile per inoltrare on line le istanze di partecipazione all’annualità 2018 dell’avviso della Regione Calabria rivolto al finanziamento di voucher, a copertura totale o parziale, dei costi di iscrizione a Master di I° e II° livello. Le domande di richiesta di accesso alla misura che prevede la concessione di un contributo pubblico per un importo massimo di 4 mila euro per la frequenza di percorsi di alta formazione possono essere inviate attraverso l’apposita piattaforma del portale CalabriaEuropa: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/

Nella specifica sezione del portale dedicata al Bando Master Universitari sono disponibili tutte le informazioni relative ai requisiti dei beneficiari e alla tipologia dei Master finanziabili ed è possibile, inoltre, scaricare e consultare il “Manuale per la compilazione e presentazione delle domande e le FAQ. Maggiori chiarimenti sull’avviso possono essere richiesti rivolgendosi al Settore Alta Formazione e Università ([email protected] ) mentre è possibile attivare il supporto tecnico per l’accesso alla piattaforma tramite il seguente contatto [email protected]