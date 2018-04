Bus senza controllo finisce in un negozio in centro a Cosenza

Cosenza. Un autobus dell’Amaco, l’azienda di trasporto pubblico di Cosenza, è finito contro una vetrina di un negozio. Il fatto – rende noto l’Agi – è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in Corso Luigi Fera (ex Corso d’Italia), nel centro di Cosenza. Pare che il mezzo fosse fermo per un problema tecnico e per questo i passeggeri erano stati fatti già scendere. All’improvviso il freno a mano ha ceduto e l’autobus ha iniziato a percorrere un tratto di strada in discesa, finendo sul marciapiedi e distruggendo poi la vetrina. Oltre ai danni materiali, per fortuna, non si registrano feriti.