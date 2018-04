Cinquefrondi. Senso unico alternato per installazione delle barriere di sicurezza sulla SS 682

Cinquefrondi (Reggio Calabria). Anas comunica che, per consentire l`esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tratto stradale mediante la posa in opera delle barriere di sicurezza, saranno in vigore alcune limitazioni al traffico veicolare sulla strada statale 682 ‘Tirrena Inferiore’ nel territorio comunale di Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 23 aprile e fino al 4 maggio 2018, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 18:00 – ad esclusione dei giorni di sabato e domenica – sarà in vigore un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, ed un restringimento di carreggiata tra il km 15,000 e il km 18,000 con limitazione di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso.