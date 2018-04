Dichiarazione dei redditi. In distribuzione i modelli 730/2018

Reggio Calabria. Presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Reggio Calabria, sono in consegna i modelli 730/2018 e modelli redditi persone fisiche, fascicolo 1 e 2,con relative istruzioni, per la dichiarazione dei redditi anno 2017. Il ritiro potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

L’Urp è sito nel piazzale CE.DIR, Via S. Anna II Tronco, tel 09653622792 – 09653622793. Fax 0965 3623843. e-mail [email protected]