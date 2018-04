L’Anas comunica limitazioni al traffico veicolare sulla SS 182 per lavori

Chiaravalle Centrale (Catanzaro). Anas comunica che, per consentire i lavori di connessione ad una cabina di energia elettrica da parte di E-Distribuzione, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Chiaravalle Centrale in provincia di Catanzaro.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 00:00 di lunedì 23 aprile e fino alle ore 24:00 di martedì 24 aprile 2018 sarà in vigore la chiusura al traffico veicolare, in entrambe le direzioni, dal km 74,083 al km 74,090.

Il traffico verrà deviato su viabilità alternativa segnalata in loco.