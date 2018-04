Maropati. Si parte con la data zero del Calabria Buskers Tour V Edizione

Reggio Calabria. Proseguono, in attesa della V edizione del Festival Internazionale di Teatro di Strada, le anteprime del Calabria Buskers. Dopo i laboratori di trampoli e teatro circo al Teatro della Girandola si riparte da Maropati, domenica 22 aprile con un evento organizzato in collaborazione con Parrocchia S.S. San Giorgio e Atenogene. L’inizio della giornata di performance è previsto già dalle prime ore del pomeriggio presso il salone parrocchiale della Chiesa di Santa Lucia con il laboratorio “La valigia del Clown” che porterà i partecipanti a scoprire un personaggio che vive inevitabilmente in una terra di mezzo, in equilibrio tra ordine e caos, tra poesia e denuncia.

A seguire, e più precisamente a partire dalle 20:30, artisti di strada si esibiranno su quattro piazze del comune della piana. Aprirà la serie di spettacoli Art Patachipi con “Clown Fofò”, performance di bolle di sapone con intermezzi di clownerie. Subito dopo sarà la volta di Mago Henry con lo spettacolo Magèia, un viaggio surreale tra poesia e confusione, tra follia e magia, un gioco teatrale che mira a stimolare la fantasia lasciando largo spazio alla creatività.

Penultima esibizione della serata “In Valigia” di Mounsier Barnaba un giocoliere, anzi il giocoliere più bravo del mondo, abile nel destreggiarsi con i più insoliti attrezzi. Lo vedrete esibirsi con polli di gomma, uova, spazzoloni per l’igiene dei sanitari, sturalavabos e altre curiose cianfrusaglie, senza comunque tralasciare le classiche, palline, palloni e clavette. Infine, come suggestiva conclusione della giornata di teatro di strada Brida Luna con la performance “Il Rito, Il Fuoco, La Danza”.

Ore 16:30

Laboratorio “La valigia del Clown, diretto da Santo Nicito

Ore 20:30

Art Patachipi: Clown Fofo

Mago Henry: Magèia

Monsieur Barnaba: In valigia…

Brida Luna: Il Rito, Il Fuoco, La Danza