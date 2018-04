Sospensione del trasferimento della Direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane da Reggio. La soddisfazione del presidente dell’Ente Parco Bombino

Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). “Quando la Politica riesce a riappropriarsi delle proprie prerogative nel determinare le scelte e le strategie di portata collettiva, afferma il suo primato sul mero esercizio burocratico che, quando non incline alle istanze del territorio, appare cieco e ottuso. Rivolgo, dunque, un plauso all’impegno profuso dai rappresentanti politici che ha portato alla sospensione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle procedure di spostamento della sede della Direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria a Catanzaro.

Al contempo ribadisco la mia disponibilità al Sindaco, ad essere parte attiva per la promozione di iniziative di sensibilizzazione che lo stesso vorrà adottare, al fine di scongiurare definitivamente questa ipotesi e consolidare il ruolo della Città di Reggio Calabria quale sede strategicamente più adeguata per l’Agenzia”. Lo dichiara in una nota il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino.