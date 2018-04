Sport. A Reggio Calabria la prima fase dei Campionati regionali di pattinaggio artistico

Reggio Calabria. La pista di pattinaggio “Pino Labate” di Reggio Calabria ha ospitato la prima fase dei Campionati Regionali di pattinaggio artistico specialità singolo. L’evento è stato organizzato dall’ASD Artistico Reggio in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e con la FISR ed ha visto la partecipazione di 40 atleti calabresi e 5 società sportive. Successo indiscusso per le atlete della Società Sportiva Calabria che hanno conquistato il maggior numero di medaglie in palio. Nella categoria Allievi Regionali A (anno 2006), vittoria della giovanissima Emma Corigliano S.S. Calabria.

A seguire, sono scese in pista le atlete anno 2005 cioè la categoria Allievi Regionali B. Gara questa combattuta e molto sofferta, che ha visto prevalere Gabriella Abbagnara S.S. Calabria, con la presentazione di un disco di alto contenuto tecnico. Successivamente si sono date battaglia le atlete della categoria Allievi A. Per il quinto anno consecutivo a vincere la medaglia d’oro è stata Marianna Manti sempre della S.S.Calabria.

Per la categoria Nazionale A maschile la vittoria è andata a Giuseppe Mattia Galiano ASD Roller Club (CZ). Le gare sono poi proseguite con l’esibizione di Maria Antonietta Ferraro S.S. Calabria, che si è laureata campionessa regionale 2018 categoria Nazionale A. L’eleganza, il garbo e la precisione hanno permesso alla Ferraro di aggiudicarsi, questo ambito titolo.

Con l’introduzione delle musiche cantate nel mondo delle competizioni di pattinaggio, si sono potute apprezzare maggiormente le strepitose interpretazioni delle atlete più grandi della categoria Nazionale B, tra tutte ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stata Anita Ferraro S.S. Calabria, che ha reso omaggio alla nostra terra, pattinando con patos ed energia una bellissima tarantella.

Infine nella categoria Nazionali C, la vittoria di Paola Barreca ASD Artistico Reggio. A suggellare l’entusiasmante giornata di gare, il titolo di Campione regionale alla Società Sportiva Calabria, capitanato da Emilia Labate, che da 35 anni consente alla città dello Stretto di essere ancora una volta sul gradino più alto del podio. Secondo posto per un’altra società reggina, l’ASD Artistico Reggio, terzo il Roller Club di Catanzaro.