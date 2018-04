Aeroporto di Lamezia Terme. Polizia denuncia passeggero in possesso di cartucce cal. 22

Lamezia Terme (Catanzaro). Sei cartucce cal. 22 sono state rinvenute nel borsello di un cittadino italiano residente in Belgio nel corso dei controlli di sicurezza effettuati da personale della Polizia di Frontiera Aerea dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, diretto dal commissario capo Erica Lavecchia.

Il controllo eseguito unitamente a personale delle Guardie particolari giurate in servizio presso lo scalo lametino, ha portato alla denuncia in stato di libertà dell’uomo per il reato di detenzione abusiva di armi (art. 697 del codice penale).

