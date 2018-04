Cosenza, asili. Morra (M5S): “Il TAR conferma i nostri dubbi. Gestione oltremodo opaca da parte dell’Amministrazione della cosa pubblica”

Cosenza. «Nei giorni scorsi avevamo evidenziato diverse possibili irregolarità sulla questione degli asili nido di Cosenza, il Tar Calabria conferma i nostri dubbi sospendendo l’assegnazione dell’appalto per la gestione degli asili. Questa vicenda ci fa comprendere, purtroppo, quanto sia necessario il controllo dei cittadini sulle proprie amministrazioni che spesso commettono errori, o veri abusi, a discapito della collettività ma, verosimilmente, a favore di logiche clientelari. Non si spiegherebbero, altrimenti, gli errori lampanti nella gestioni di molti appalti» – lo afferma il Portavoce al Senato Nicola Morra del MoVimento 5 stelle dopo la decisione del Tar, il pentastellato prosegue – «Siamo felici che il Tar con questa sentenza riconosca le ragioni dell’azienda che aveva avviato il ricorso, lo siamo meno perché quanto accaduto sembra quasi un déjà-vu già vissuto con il bando del 2014 per l’assegnazione dei medesimi servizi» – ricordiamo che nel 2014 l’appalto per gli asili nido fu assegnato alla stessa azienda vincitrice nel 2018, e anche allora furono sollevate questioni di irregolarità costringendo di fatto il Comune al ritiro del bando in autotutela.

Il Senatore Morra sferra un attacco durissimo contro l’amministrazione cosentina: «Sebbene il TAR rimandi a Settembre la decisione di merito, l’ordinanza del 20 Aprile certifica modalità allarmanti, del Comune di Cosenza, nella gestione soprattutto di appalti e interessi reali dei cittadini perché, stanti così le cose, in troppi ambiti quest’Amministrazione sembrerebbe lontana anni luce dall’affermarsi di prassi di trasparenza e legalità» – infine Morra conclude – «Allo stesso modo, per quanto mi riguarda, indigna il sottrarsi dei responsabili dell’Ente Comune alle proprie responsabilità gravi, addirittura attaccando chi cerca solo di mettere a disposizione la propria azione politica a tutela dei cittadini»