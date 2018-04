Elezioni Rsu. Cisl “promossa a pieni voti” dai lavoratori del pubblico impiego, scuola e università

“Il 17, il 18 e il 19 aprile i lavoratori del pubblico impiego, della scuola e dell’università hanno scelto chi eleggere – afferma Rosi Perrone, Segretaria generale Ust Reggio Calabria – come rappresentanti sindacali nelle RSU e piace sottolineare – in questo momento – la grande affluenza nei seggi di persone che hanno esercitato, con fiducia, il loro diritto di voto.

Per questo un grande ringraziamento va a chi, prima di tutto, si è recato a votare, riconoscendo in questo strumento una funzione importante per l’esercizio della democrazia; un plauso a tutti i candidati della Cisl che hanno dedicato tempo e passione a sostegno del nostro sindacato e infine a tutta la macchina organizzativa che ha reso possibile questi tre giorni di grande confronto.

Per la Cisl i risultati ottenuti dappertutto sono, dopo lo spoglio delle schede votate, lusinghieri e nel territorio reggino la Funzione Pubblica ha ottenuti veramente tanti voti, attestandosi il titolo di primo Sindacato in molti Uffici pubblici con una vittoria schiacciante, così come all’Università per Stranieri la Cisl ha ottenuto due seggi su tre, primo sindacato in tutta la provincia anche come Cisl Scuola.

“Questi risultati fanno ben pensare, – continua Perrone – sul cammino intrapreso e sul lavoro svolto fin qui da tutto il gruppo dirigente che ha sempre trovato il sostegno della nostra Segretaria Generale Annamaria Furlan che, assieme a Luigi Sbarra, con la loro presenza a Reggio Calabria ci hanno fatto sentire parte di un unico progetto di crescita del sistema Paese. Un progetto che deve puntare anche sul rinnovamento e la forza della pubblica amministrazione, per renderla più efficiente, e più vicina al cittadino.

Dunque, dopo questa tre giorni possiamo dire che la Cisl è un sindacato in costante crescita e il suo trend positivo è il giusto risultato di un lavoro collettivo, serio e leale, nella difesa dei diritti dei lavoratori”.

“Ai neo eletti della Cisl, – conclude Perrone – giungano da parte di tutta l’organizzazione sindacale i migliori auguri di buon lavoro e il ringraziamento per quanto fin qui fatto. Da domani, siamo certi, che i nostri rappresentanti saranno la

voce di tutti i colleghi e la Cisl di Reggio Calabria sarà al loro fianco per nuovi traguardi a tutela dei lavoratori”.