Il plauso di Oliverio alla studentessa Vittoria Altomonte di Bova Marina medaglia d’oro “Margherita Hack”

Catanzaro. “Ho appena appreso che l’allieva Vittoria Altomonte, della classe I C Liceo Scientifico “Euclide” di Bova Marina (RC), ha vinto la finale Nazionale di Astronomia 2018 nella categoria Junior 2 e sarà componente della Squadra Nazionale alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio. “E’ un risultato -prosegue- che ci riempie di gioia e di orgoglio perché dimostra che anche in Calabria la scuola può esprimere, se vissuta con serietà, passione ed impegno, momenti di eccellenza a livello nazionale e internazionale. A Vittoria esprimo le mie congratulazioni e auguro di mantenere sempre viva e costante la sua dedizione agli studi per il raggiungimento di nuovi e ancor più significativi traguardi”. “Colgo l’occasione -conclude Oliverio- anche per rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito alla scuola, alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Carmela Lucisano e a tutto il personale dell’I.I.S. “Euclide” di Bova Marina (RC) perché, grazie alla loro serietà e al loro impegno, crescono e si formano ragazze e ragazzi che saranno le nuove classi dirigenti del domani e che, senz’altro, assicureranno un futuro migliore alla Calabria e all’intero Paese”.