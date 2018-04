Il sindaco di Africo Bruzzaniti è il nuovo Presidente della Comunità del Parco

Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). Il Sindaco di Africo, Francesco Bruzzaniti, è il nuovo Presidente della Comunità del Parco dell’Aspromonte, eletto all’unanimità dall’Assemblea riunitasi venerdì succede a Giuseppe Zampogna. All’unanimità è stato eletto anche il sindaco di Molochio, Beniamino Alessio, quale vicepresidente. “Vorrei ringraziare il Presidente uscente Giuseppe Zampogna che in questi anni ha guidato con equilibrio e spirito unitario una Comunità che oggi si dimostra matura e consapevole del suo ruolo nel processo di crescita dell’Aspromonte, i colleghi sindaci, la Regione e tutte le persone che hanno sostenuto questa mia candidatura. Rivolgo, inoltre, un plauso al Sindaco di Bruzzano Francesco Cuzzola per aver gestito l’Organo assembleare in questa fase transitoria.

Spero di poter espletare al meglio questo mandato e di poter dare il mio contributo all’interno della comunità per sostenere sempre più i valori dell’Area Protetta e della conservazione della Natura, quali agenti di progresso e di crescita della nostra amata montagna d’ Aspromonte. Questo è un risultato importante per un giovane sindaco come me, ma ritengo sia ancor più importante per la comunità africese, che in Aspromonte ha le sue radici, la sua storia e le sue tradizioni” ha dichiarato Bruzzaniti a margine della sua elezione, e che nel suo intervento ha rimarcato “come sia fondamentale supportare l’importante azione amministrativa del Presidente Giuseppe Bombino, capace in questi anni di stravolgere ogni stereotipo sulla nostra montagna esaltandone gli aspetti positivi e mostrando grande vicinanza al territorio”.

Lo stesso Presidente Bombino ha espresso “soddisfazione per l’esito delle consultazioni, che unanimemente riconoscono l’inedito ruolo del Comune di Africo nelle politiche di sviluppo del territorio del Parco”.