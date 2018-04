Serra San Bruno. Sbalzato di sella muore motociclista

Serra San Bruno. Un motociclista, Gennaro Agostino di 45 anni, è morto oggi in un incidente stradale sulla trasversale delle Serre, sul tratto stradale che collega Serra San Bruno a Soriano Calabro in località Croce Ferrata nei pressi di Serra San Bruno.Il centauro era insieme ad altri motociclisti quando, mentre percorreva un rettilineo, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto venendo sbalzato dal mezzo e finendo rovinosamente sull’asfalto. Inutili i soccorsi del medici del 118. I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno avviato indagini per capire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.