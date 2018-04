Villa San Giovanni. Il Comitato Borgo di Piale rinnova le cariche sociali

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Domenica 15 aprile il Comitato Borgo di Piale si è riunito nella sua interezza per rinnovare le cariche sociali. Alla lunga e proficua direzione del Presidente Pietro Idone e del Vice-Presidente Fabio Barresi, coadiuvati dal Tesoriere Natale Bevacqua e dal Segretario Francesco Cotroneo, durata ben otto anni, alla quale è toccato affrontare l’impegnativa ed imprevista vicenda dei lavori della Galleria Piale, segue oggi una nuova fase che, terminata l’emergenza, vuole riandare ai motivi ispiratori di questa civica associazione, ai suoi progetti iniziali: valorizzare il Borgo di Piale e migliorarne il suo tessuto urbano, sociale, culturale e civico.

Un unanime coro a più voci, dopo aver sottolineato gli evidenti successi, per nulla scontati, di una esperienza drammatica e difficile, che gli uscenti hanno condotto con sapienza e passione, ha inteso porre l’onere della presidenza per i prossimi quattro anni in capo a Giuseppe Sofi.

L’assemblea del Comitato ha nominato inoltre quale Vice-Presidente Angelo Marino, per le funzioni di Tesoriere Francesco Idone e quale Segretario Enzo Cotroneo, Carmela Tripodi è stata nominata Responsabile per la Comunicazione. Da questo importante momento associativo riprende un cammino ordinario iniziato oltre dieci anni addietro che si muove su due direttrici principali, civismo e cultura, e lungo una strada, quella di una larga partecipazione delle genti di questo Borgo, che è stato e che è un modello quasi esclusivo, risorsa inestimabile e risolutiva delle fasi più difficili nella recente storia del quartiere di Piale.