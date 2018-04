Gioiosa Jonica. Apre Torre Galea il 25 aprile attraverso l’inizativa di valorizzazione del sito dell’Associazione OrganizzaMundi

Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). “La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande”.

Continua l’attività di valorizzazione e promozione dei beni culturali da parte dell’associazione OrganizzaMundi.

Già l’anno scorso avevamo avviato un percorso di promozione e valorizzazione di Torre Galea, situata nel cuore di Marina di Gioiosa Ionica.

Il piccolo feudo è stato il nostro primo grosso evento che ha avuto come protagonista, proprio Torre Galea. “È stata una due giorni articolata che ha visto l’impegno di tutti i componenti dell’associazione – dichiara Erika Fammartino, presidente dell’associazione – abbiamo pensato a tutte le fasce d’età dai più piccoli che, sono stati coinvolti anche grazie alla disponibilità delle scuole e alla curiosità dei nostri studenti che hanno ascoltato con attenzione le spiegazioni dei volontari, dando poi libero sfogo alla fantasia con un laboratorio creativo, agli adulti con un momento di confronto grazie alla presenza di storici ed esperti del territorio.

E proprio a seguito delle aperture straordinarie dello scorso anno, che ci hanno permesso di raccogliere i fondi per poter realizzare parte di un’altra iniziativa della quale a breve avrete notizia. Per ora vi aspettiamo, per l’apertura straordinaria di Torre Galea, mercoledì 25 Aprile, dalle 10:00 alle 19:00 per scattare la vostra foto con gli hashtag #TorreGalea #Visitorregalea #Marinadigioiosa e dalle 16:00 nel campetto adiacente alla torre, insieme ai ragazzi della FCD di Gioiosa Marina per il mini torneo di calcetto. Noi vi aspettiamo!”.