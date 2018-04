Forza Italia primo partito in Molise. Siclari: «Gli elettori vogliono al governo il centrodestra»

Reggio Calabria. «Forza Italia primo partito in Molise da dove arriva un messaggio chiaro perché doppio: gli elettori vogliono al Governo il Centrodestra così come dimostrato nelle due elezioni politiche e regionali». Lo ha dichiarato il senatore Marco Siclari congratulandosi con la coordinatrice Annaelsa Tartaglione, con il presidente Donato Toma e con tutti candidati per il lavoro svolto.

«A distanza di 2 mesi, non è cambiata la volontà degli elettori anzi è ancora più chiara. Vogliono il centrodestra al Governo del Paese e delle regioni – ha continuato Siclari – determinate è stata, sicuramente, la presenza generosa del presidente Silvio Berlusconi che in Molise ha raccolto consenso e rinnovata fiducia. Abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione che quando siamo uniti si vince e lo abbiamo fatto essendo, deputati e senatori, presenti in Molise e i cittadini lo hanno apprezzato. Segniamo così l’ennesima vittoria, dopo il risultato straordinario del centrodestra alle politiche, abbiamo vinto in Molise e vinceremo anche in Friuli. I cittadini italiani, dunque, sono stati molto chiari, vogliono il centrodestra al Governo e alla Regione. Adesso – ha concluso Siclari- non resta che andare al Governo nel rispetto di tutti gli elettori e degli italiani».