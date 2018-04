La Cisl primo sindacato Elezioni Rsu 2018 Inps Calabria

Lamezia Terme (Catanzaro). Le elezioni per il rinnovo della RSU, che hanno fatto registrare un’altissima partecipazione dei lavoratori, attestatasi all’88%, hanno decretato il successo delle liste della CISL FP, che ritorna ad essere il primo sindacato nel nostro ente in ambito regionale, unica sigla a conquistare seggi in tutte le sedi in cui si è votato.

I brillanti risultati conseguiti in ogni posto di lavoro, a partire da Cosenza, Crotone, Direzione Regionale, Lamezia T., Reggio Calabria, Rossano, sono frutto dell’impegno profuso in questi anni, in un quadro politico-sindacale difficile, a fianco dei lavoratori per la difesa e tutela della loro dignità dai continui e gratuiti attacchi mediatici e per creare, con proposte progettuali serie e sostenibili, tutte quelle condizioni che possano consentirne un pieno riconoscimento economico e professionale.

Ci corre l’obbligo ringraziare tutti i lavoratori che hanno voluto rifondere la loro fiducia nei nostri candidati e nella nostra lista riconoscendone la concretezza dell’azione messa in campo e la responsabilità delle decisioni prese nel firmare accordi, contratti che rimettono al centro dell’agenda politica e sindacale, finalmente dopo tanti anni di blocco, i pubblici dipendenti ed i servizi che erogano alla collettività.

Un plauso particolare va a tutti i nostri candidati, eletti e non, che si sono messi in gioco per rappresentare, con serietà e con lealtà, idee, valori, contenuti che non possono essere dispersi ma inseriti in percorsi di crescita che sicuramente vedranno la nostra Segretaria Regionale Luciana Giordano, di concerto con i Segretari Provinciali Enzo Sera, Luigi Tallarico e Pierpaolo Lanciano e con il Coordinatore delle Centralizzate Michele Traversa, farsene carico prontamente.

Infine un riconoscimento speciale va al nostro Coordinatore Nazionale Paolo Scilinguo per i momenti di alta informazione sindacale che ci ha regalato negli incontri tenutisi in quasi tutti i territori con la consapevolezza che saprà ben rappresentare nei tavoli romani le progettualità avanzate dai lavoratori calabresi.

Il Coordinatore Regionale INPS

Carmelo De Maio