Tripodi (FI) sostiene la candidatura del Parco Nazionale d’Aspromonte all’Unesco Global Geoparks

Reggio Calabria. “Nell’#EarthDay, la giornata mondiale per la Tutela dell’Ambiente e la Salvaguardia del Pianeta, da rappresentante istituzionale, anche del territorio reggino mi è sembrato opportuno fare un atto concreto e firmare il mio sostegno alla Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte alla #ReteUnescoGlobalGeoparks, aderendo all’appello dei vertici dell’Ente Parco”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza Italia. “Il nostro Parco – aggiunge – merita di stare nel network dei geositi di rilevanza internazionale, per le sue biodiversità, le eccellenze naturalistiche, geologiche, culturali, antropologiche ed enogastronomiche. Una realtà straordinariamente attrattiva che se ben valorizzata, può diventare perno di sviluppo per l’intera comunità della provincia reggina”.