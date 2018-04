Villa San Giovanni. Rissa all’entrata di scuola, studente diciassettenne accoltellato

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Uno studente di 17 anni è stato accoltellato stamattina intorno alle 8 all’ingresso di scuola a Villa San Giovanni. Il giovane, studente di terza dell’Istituto alberghiero, è stato trasportato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, e adesso è in terapia intensiva dopo l’intervento chirurgico d’urgenza. E’ fuori pericolo ma la prognosi resta riservata.

L’episodio ha visto coinvolti una decina di persone, tra cui diversi coetanei dell’istituto Alberghiero e “Luigi Nostro-Leonida Repaci”, che condividono la stessa struttura di via De Gasperi, ma anche persone estranee alla scuola. Secondo una prima ricostruzione – ancora al vaglio dei carabinieri che sono stati avvisati del fatto quando il giovane è arrivato in ospedale – due gruppi si sono scontrati e il giovane rimasto ferito sarebbe intervenuto a rissa già iniziata per dividere i compagni quando è stato colpito da una coltellata all’addome. I carabinieri indagano per le ipotesi di reato di rissa e lesioni.