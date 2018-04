“Vita”, aperta la mostra personale di Giuseppe Trunfio

Reggio Calabria. All’apertura della mostra “Vita “ di Giuseppe Trunfio, presso l’atelier di Giuliano Fazzari in via Cimino 13 nei pressi di piazza Carmine, presente come sempre ad ogni appuntamento di cultura e spettacolo, il Consigliere delegato allo Sport e al Turismo e all’immagine della città, Giovanni Latella. Si è congratulato con l’artista e con Giuliano Fazzari, capace di creare sinergie con artisti di ogni ramo, mettendo a disposizione il suo atelier. Gli scatti in bianco e nero, ci riportano indietro nel tempo, in una dimensione ormai persa, ma di cui tutti avremmo bisogno: il silenzio.

Un visitatore rimasto particolarmente colpito ha espresso che il silenzio che si respira in queste foto è quello degli irripetibili anni 60’ 70’ e che solo chi ha vissuto quel tempo può trasmettere. Il nostro artista ha vissuto quegli anni in Francia, dove si avvicina all’arte visiva, frequentando un circolo fotografico, ma che abbandona ben presto, perché troppa la tecnica impartita e poco spazio all’espressione artistica. Non perdetevi questo appuntamento artistico che si concluderà venerdì sera. L’organizzatrice dell’evento Cecilia Pricoco, appassionata di arte in ogni sua forma ed espressione, vi aspetta in atelier.