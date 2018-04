Calabria, esposto 5stelle: «Pacenza senza requisiti nel Nucleo di programmazione. Marciume amministrativo in Regione»

Catanzaro. «Sono un esempio del radicato marciume amministrativo nella Regione Calabria le nomine di Franco Pacenza quale consulente di Mario Oliverio per la Sanità e componente del Nucleo di monitoraggio programmatico alle dipendenze del governatore». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5s Giuseppe d’Ippolito, Francesco Sapia, Paolo Parentela, Dalila Nesci e Bianca Laura Granato, che in proposito hanno trasmesso un nuovo esposto – il primo era dell’ottobre scorso – alla Procura di Catanzaro e alla Corte dei conti. Per le valutazioni del caso, l’atto è stato inviato anche all’Anac e all’Anticorruzione regionale, nonché alle commissioni di Vigilanza e Antindrangheta del Consiglio regionale, all’Ispettorato della Funzione pubblica, al Collegio dei revisori della Regione Calabria e allo stesso governatore Oliverio.

I 5stelle hanno ribadito che Pacenza non ha i requisiti di legge per la consulenza assegnatagli, che gli frutta 2.800 euro al mese al netto di Iva e oneri previdenziali, più rimborsi medi da 3.500 euro mensili. Da ex consigliere regionale, a parte «dal 1 febbraio 2013 Pacenza – hanno scritto i 5stelle – percepisce un vitalizio mensile lordo di 7.208 euro», che finora ha totalizzato «circa 540.000 euro». Stavolta la denuncia dei 5stelle riguarda la presunta nomina illegittima di Pacenza «quale componente del Nucleo di monitoraggio programmatico»: incarico che, seppur «gratuito come si legge nel decreto del governatore n. 157/2015, è senza dubbio da includere tra quelli di alto vertice». Ciò, hanno precisato i 5stelle nel nuovo esposto, «si evince pure dal fatto che, nel successivo» decreto di Oliverio, «n. 120 del 21 novembre 2017», si dispone che «il Nucleo di monitoraggio programmatico, dal quale appare escluso il sig. Pacenza, è composto dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali». Tale ultimo decreto «risulta singolarmente adottato», secondo i 5stelle, appena dopo il loro esposto dello scorso ottobre sulla nomina di Pacenza quale consulente del governatore per la Sanità.

«Allora occorre domandarsi – hanno scritto i parlamentari nell’ultimo esposto – come mai il Pacenza sia stato nominato anche nel riferito Nucleo di monitoraggio programmatico, sulla base del possesso di quali requisiti valutati e perché, appena dopo» il primo esposto dei 5stelle, «il governo regionale abbia sostituito il responsabile dell’Anticorruzione regionale e provveduto a nuova composizione del predetto Nucleo di monitoraggio, non confermando il Pacenza tra i componenti del medesimo».

«Che cosa è avvenuto – hanno domandato D’Ippolito, Sapia, Parentela, Nesci e Granato – tra l’esposto dell’ottobre scorso dei parlamentari M5s e le appena richiamate determinazioni del governo regionale? Vi sono stati specifici accertamenti a riguardo, al fine di chiarire il perché delle scelte qui riassunte?».