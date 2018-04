Rifiuti ingombranti abbandonati in strada. Delfino invita a recarsi all’isola ecologica

Reggio Calabria. Il presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino nei giorni scorsi si è recato in visita all’Isola Ecologica di via Reggio Campi II tronco a Reggio Calabria, gestita dai dipendenti dell’Avr spa, per salutare i dipendenti e verificare lo stato dell’arte.

«Siamo qui per mandare un messaggio a tutti i cittadini – dichiara Delfino – esortandoli a non abbandonare i rifiuti ingombranti per strada, in quanto è attivo il servizio di isola ecologica che oltre a essere completamente gratuito è anche comodo».

Le considerazioni di Delfino: «Ho potuto verificare la professionalità e l’ottimo stato del servizio e la condizione dei luoghi, inoltre gli addetti all’arrivo in isola, provvedono a scaricare il carico dalle automobili».

Da qui il monito del Presidente del consiglio comunale: Recarsi all’isola ecologica un servizio utile all’ambiente ma anche a stessi, invito tutti a informarsi e a prendere coscienza di questo importante servizio. Tutte le info sono disponibili sul sito della rete civica comunale a questo link: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/articolo103502.html