Dalla Lettonia una targa celebrativa al Principe di Monaco SAS Alberto II

Riga (Lettonia). Congresso di Ginecologia dei paesi baltici nella continuità del programma culturale Monaco Lettonia: una Targa celebrativa offerta al Principe Sovrano di Monaco. Un Congresso di Ginecologia, cui ha partecipato il reggino professor Franco Borruto, consultant presso il Ministero degli Affari sociali e della salute Monegasco, si è svolto dal 18 al 21 aprile 2018 a Riga ed ha riunito i ginecologi dei tre paesi baltici con più di 500 partecipanti.

Il Ministro della Salute della Lettonia, signora Anda Čakša in presenza della Presidente del Collegio di gineologia Lettone, Prof. Dace Matule, e del console di Monaco a Riga, Avvocato Maris Grudulis, ha consegnato una targa per il Principe Sovrano di Monaco, al Professor Borruto.

Questa targa ha lo scopo di ringraziare Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, per avere con il Suo alto Patrocinio sostenuto questo scambio culturale tra la Società di ostetricia e ginecologia lettone ed il reparto di ginecologia del Centro Ospedaliero Princesse Grace.

(Nella foto: la targa per SAS il Principe Alberto II di Monaco consegnata ai Professor Borruto dal Ministro della Salute della Lettonia)