Apre i battenti il mercatino del riuso e dell’hobbistica a Crosia

Crosia (Cosenza). Apre i battenti il primo Mercatino del Riuso e dell’Hobbistica nel comune di Crosia. Una novità per contribuire alla valorizzazione del territorio, proponendo ai cittadini un’occasione di condivisione e socializzazione, basata sulla vendita o sullo scambio da parte di privati e associazioni, di oggetti, anche da collezione, usati o di propria produzione.

L’iniziativa è stata dall’Assessorato alle attività produttive, diretto da Simona Stasi, in collaborazione con l’ufficio comunale commercio e alle attività Produttive.

Si tratta di un’attività di vendita tradizionale non convenzionale – dice Stasi – valorizzata dalla pratica dello scambio e del baratto, che in realtà fanno di questa iniziativa anche un’idea a scopo sociale. Infatti – spiega poi l’Assessore – l’obiettivo dell’Amministrazione comunale, nel promuovere quest’ennesimo progetto evolutivo, elemento di novità nella quotidianità della cittadina traentina, è quello di incentivare i rapporti tra le persone avviando una vera e propria attività di scambio commerciale.

Il mercatino del riuso e dell’hobbistica, inoltre, mira a diminuire la quantità di materiali in discarica. Chi, infatti, ha in casa o in cantina elettrodomestici, mobili, semplici suppellettili o cose di uso comune che non utilizza più, tende spesso a gettarli via. Con questo metodo di scambio commerciale, invece, le famiglie hanno l’opportunità di abbattere il volume dei rifiuti pericolosi o ingombranti, dando un grande contributo all’ambiente, ma anche di monetizzare su tutti quegli oggetti di cui non fanno più uso o di scambiarli, appunto, con altri che invece potrebbero ritornare utili all’economia domestica.

Il mercatino infatti non è destinato a forme imprenditoriali ma solo ad un commercio di tipo occasionale che esclude, ovviamente, qualsiasi attività di commercio su area pubblica. E pertanto – conclude Stasi – non è soggetta alle normative fiscali di settore.

Chiunque fosse interessato a prendere parte al Mercatino del Riuso e dell’Hobbistica, che avrà luogo ogni seconda Domenica del mese in via Spadolini, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dovrà prima presentare formale istanza al Comune rivolgendosi allo sportello municipale del Commercio e delle attività produttive, contattando il centralino del Palazzo di Città allo 0983.405016.

È importante il riscontro partecipativo dei cittadini, in quanto dipende dalla loro volontà di partecipare che si determinerà la buona riuscita dell’iniziativa. Al mercatino possono partecipare anche i non residenti a Crosia.