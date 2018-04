Scandale. Rinvenuti due trattori rubati al Comune di Isola Capo Rizzuto: un arresto dei Carabinieri

Scandale (Crotone). Durante la notte di ieri, all’interno di un deposito del Comune di Isola Capo Rizzuto sono stati asportati due trattori agricoli, entrambi di proprietà del medesimo Comune.

Nel pomeriggio, in seguito a serrate ricerche, operate dai carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto e da quelli della Stazione di Scandale, i due mezzi sono stati rinvenuti in Scandale, occultati all’interno di un capannone in disuso ed abbandonato. I mezzi sono stati restituiti al Comune di Isola Capo Rizzuto.

L’ispezione accurata del capannone, di proprietà del Comune di Scandale, ha consentito di rinvenire, celato sotto diversi quintali di mais, un fucile calibro 12 Beretta, con matricola punzonata, nonché cinque cartucce a pallettoni dello stesso calibro.

Le indagini sono proseguite ed i militari della Stazione di Scandale con la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Crotone, dopo una serie di perquisizioni, sono riusciti a risalire ad un 50enne, residente a Scandale che è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione d’arma clandestina e denunciato in stato di libertà per ricettazione dei trattori rubati. Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Crotone.