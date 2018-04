SuperEnalotto, a Guardavalle un 5 da 57mila euro

Guardavalle (Catanzaro). Jackpot solo sfiorato a Guardavalle, in provincia di Catanzaro, dove però – per il concorso del 24 aprile – è stato centrato un colpo da 57mila euro al SuperEnalotto grazie a un 5. La schedina fortunata, riporta Agipronews, è stata convalidata nella ricevitoria Piccolo Emporio, in via Provinciale 136, con una giocata “Quick Pick”. In Calabria l’ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.