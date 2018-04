Aeroporto dello Stretto. Pizzimenti (Fi): “È giunta l’ora di agire seriamente”

Reggio Calabria. “Appare apprezzabile l’iniziativa dell’on. Domenico Battaglia, volta a spegnere le polemiche che interessano lo scalo “Tito Minniti”. Ma non è encomiabile nella misura in cui si richiama tutti ad una maggiore responsabilità, si annunciano incontri che parrebbero andare verso la soluzione delle problematiche, ma si coglie l’occasione per continuare a fare affermazioni che sono prive di un riscontro convincente”.

Lo afferma in una nota stampa Nuccio Pizzimenti Dirigente del Coordinamento Provinciale Enti-Locali di Forza Italia della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’esponente di Forza Italia senza mezzi termini evidenzia che ”La Regione Calabria avrà anche versato dal 2015 al 2016 oltre 4 milioni alla società di gestione successivamente dichiarata fallita, ma nelle annualità precedenti la sola Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria guidata dal Presidente Giuseppe Raffa ha cercato di sostenere l’apertura dello scalo nell’ assoluta indifferenza degli altri Enti, che pure avrebbero potuto contribuire al recupero dello stesso.

Con spirito costruttivo accogliamo l’invito dell’on. Domenico Battaglia: “Basta polemiche! Fatti per rilanciare il “Tito Minniti”. Pizzimenti evidenzia un dato incontrovertibile, e giustamente sostiene che: “Sicuramente vi è in essere un progetto poco serio sul nostro aeroporto, in quanto, è inconcepibile che non si conosce il piano industriale della Sacal sullo scalo di Reggio Calabria, come si può pensare di programmare se si sconoscono gli obiettivi che si intendono raggiungere”? Nuccio Pizzimenti in conclusione del suo ragionamento afferma altresì: “Ormai è passato molto tempo (oltre 1 anno) senza che si abbia una minima idea di quale sarà il destino riservato dalla Sacal allo scalo reggino.

Adesso desidereremmo avere maggiori informazioni sul come si intende procedere per il rilancio dello scalo, che ad oggi mancano totalmente, a parte le dichiarazioni politiche di principio. Bene ha fatto il Senatore Marco Siclari ad avanzare l’idea di avviare un progetto di Co Marketing per fare conoscere Reggio al mondo ed intercettare nuovi flussi turistici, in modo che inizi una nuova rinascita per il nostro aeroporto”.