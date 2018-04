Al via i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la Statale 107 “Silana Crotonese” in provincia di Cosenza

Catanzaro. L’Anas comunica che hanno avuto inizio i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la statale 107 ‘Silana Crotonese’, che interesseranno, in tratti saltuari, i territori comunali compresi tra il km 0,000 e il km 95,520 in provincia di Cosenza.

I lavori che prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale maggiormente danneggiata, sono stati consegnati all’Impresa R.T.I. Tirreno Bitumi s.r.l. – COS.IN.Cal s.r.l. – I.C.M.B. S.a.s. di Sammarco Francesco & C. con sede ad Amantea (CS).

L’importo complessivo dell’intervento è di circa 1 milione e mezzo di euro.

Le attività che interessano i territori comunali di Paola, San Lucido, San Fili, Rende, Cosenza, Zumpano, Rovito, Celico, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano e San Giovanni in Fiore, saranno ultimate entro il 26 luglio 2018.