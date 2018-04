Forza Italia. Tripodi: «Berlusconi determinante per vittoria in Friuli»

Reggio Calabria. «Anche nella campagna elettorale per le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, il Presidente Berlusconi si sta spendendo come di consueto con grande generosità, a contatto con i cittadini, attento al tessuto produttivo e alle problematiche dei friuliani, vessati da una fallimentare amministrazione di sinistra». Lo afferma la deputata di Forza Italia Maria Tripodi. «Sarà ancora una volta determinante per la vittoria del centrodestra unito. Ovunque nel corso di queste giornate si registra grande entusiasmo, a testimonianza che gli elettori sanno ben distinguere tra a chi a cuore il presente e il futuro del Friuli con un programma, serio, preciso, puntuale, attento alla valorizzazione delle imprese, delle eccellenze, della sicurezza e chi invece si barcamena tra politiche fallimentari, approssimazione, odio, insulti e schizzi di fango. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi deputata di Forza Italia, che aggiunge, oggi sarò a Trieste e Gorizia per portare il mio sostegno ai candidati di Forza Italia e al candidato Presidente Massimiliano Fedriga insieme alla delegazione parlamentare guidata da Mariastella Gelmini, certa che domenica registreremo dopo il Molise un’altra grande vittoria».