Maria Elena Boschi torna a San Luca il 4 maggio: “In campo per il futuro – un anno dopo”

Reggio Calabria. Dopo avere inaugurato l’anno scorso il campo di calcio (nella foto il taglio del nastro) con la partita che ha visto contrapposti la nazionale magistrati a quella cantanti, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità, Maria Elena Boschi, torna a San Luca per la manifestazione “In campo per il futuro – un anno dopo”. La manifestazione è in programma il 4 maggio e la macchina organizzativa è in piena attività per la migliore riuscita dell’evento.

Fabio Papalia