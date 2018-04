San Procopio. Approvazione bilancio. Avanzo di amministrazione di oltre 650 mila euro

San Procopio (Reggio Calabria). Si è riunito il Consiglio Comunale di San Procopio per l’approvazione del Rendiconto Finanziario 2017.

Dopo ampia relazione del responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Angela Toscano e preso atto del parere del Revisore dei Conti, Dott. De Vito Domenico Vincenzo, il Consiglio ha approvato all’unanimità il Rendiconto dell’esercizio 2017. Il Sindaco, Dr. Eduardo Lamberti Castronuovo, dopo essersi complimentato con i Responsabili degli uffici preposti nonché con tutto il personale, ha espresso grande soddisfazione per il risultato amministrativo che ha registrato un avanzo di amministrazione di ben € 676.000,00.

Il risultato è certamente di grande prestigio anche perché sono state realizzate numerose Opere Pubbliche, quali il Rifacimento dello stabile Asilo Nido comunale, la pavimentazione della principale via. Inoltre è stato riattivato il servizio SCUOLABUS ed il Comune è stato dotato anche grazie alla AGENZIA BENI CONFISCATI, di una autovettura per i servizi vari municipali.

Inoltre, si è dato l’avvio a:

1) Ampliamento della zona cimiteriale con assegnazione di nuovi spazi;

2) Bonifica del quartiere “Pioppo” che versa in condizioni estreme;

3) Consolidamento del territorio sottostante la Chiesa degli Afflitti rispettando le nuove procedure sismiche;

4) Ristrutturazione dei locali della Caserma dei Carabinieri

Il Comune ha anche ottenuto congrui finanziamenti per la realizzazione della rete Wi-Fi (free) e altri finanziamenti regionali per la riqualificazione delle strade interpoderali denominate “Varamo” e “Abbruschiati” compresi i lavori di realizzazione di Pubblica Illuminazione.