Asp Catanzaro: si terrà il 4 maggio a Lamezia Terme un incontro informativo sui vaccini

Lamezia Terme (Catanzaro). In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, il Movimento adulti scout cattolici italiani MASCI Lamezia Terme 4, ha organizzato un incontro informativo dal titolo “Vaccini cosa è cambiato, come comportarsi”.

L’evento si svolgerà venerdì 4 maggio 2018 alle ore 18:00 nel salone Casa Canonica della Parrocchia del Carmine di Sambiase a Lamezia Terme.

Saranno relatori sull’argomento la dott.ssa Rosamaria Cristiano e il dott. Sisto Vecchio dell’Unità operativa Vaccinazioni dell’ASP.

Quello dei vaccini è un tema particolare di estrema attualità per l’intero sistema sanitario, politico e sociale, che ha bisogno di un’informazione ripetuta e diffusa per acquisire maggiore consapevolezza in materia di rischi/benefici per la salute di adulti e bambini, specialmente in una fase in cui è acceso il dibattito sulla correlazione dei vaccini con altre patologie e sulla loro efficacia.